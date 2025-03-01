Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

Вот и окончился март 2025 – месяц начала весны, первых цветов и дождей, месяц поста для мусульман – Рамадан, окончившийся праздником Ураза-байрам, а также месяц, когда исполнился год теракта в "Крокус сити холл" и был открыт мемориал памяти жертв трагедии.

Завершился первый месяц весны 2025 – март на сей раз выдался необычно ярким и теплым. В Москве появились первоцветы, а в Тбилиси радовали жителей и гостей цветущие деревья.

Для мусульман март совпал со священным месяцем поста Рамаданом, который завершился одним из главных исламских праздников – Ураза-байрамом. Во время Рамадана в Москве прошел ифтар, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России.

Еще одним важным культурным событием стала выставка "Вдохновленные ковром", которая состоялась в Павильоне Музея Востока на ВДНХ.

И, наконец, вся Россия в годовщину теракта в "Крокус сити холле" скорбела по жертвам этой страшной трагедии. В память о ней в подмосковном Красногорске был открыт мемориал.

Представляем самые яркие фото марта 2025 года по версии "Вестника Кавказа".