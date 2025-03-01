Вестник Кавказа

Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

"Вестник Кавказа"
Вот и окончился март 2025 – месяц начала весны, первых цветов и дождей, месяц поста для мусульман – Рамадан, окончившийся праздником Ураза-байрам, а также месяц, когда исполнился год теракта в "Крокус сити холл" и был открыт мемориал памяти жертв трагедии.

Завершился первый месяц весны 2025 – март на сей раз выдался необычно ярким и теплым. В Москве появились первоцветы, а в Тбилиси радовали жителей и гостей цветущие деревья.

Для мусульман март совпал со священным месяцем поста Рамаданом, который завершился одним из главных исламских праздников – Ураза-байрамом. Во время Рамадана в Москве прошел ифтар, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России.

Еще одним важным культурным событием стала выставка "Вдохновленные ковром", которая состоялась в Павильоне Музея Востока на ВДНХ.

И, наконец, вся Россия в годовщину теракта в "Крокус сити холле" скорбела по жертвам этой страшной трагедии. В память о ней в подмосковном Красногорске был открыт мемориал.

Представляем самые яркие фото марта 2025 года по версии "Вестника Кавказа".

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Ифтар, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Ифтар, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Потепление в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Потепление в Москве
Мемориал жертвам теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мемориал жертвам теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл“
Закат на улице Варварка в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат на улице Варварка в Москве
Открытие выставки “Вдохновленные ковром“ в Павильоне Музея Востока на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Открытие выставки “Вдохновленные ковром“ в Павильоне Музея Востока на ВДНХ
Отдыхающие в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Зарядье
Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Продажа цветов в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в Петровском пассаже
Мастер-класс по плетению ковра в Павильоне Музея Востока на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Мастеркласс по плетению ковра в Павильоне Музея Востока на ВДНХ
Ветреная погода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ветреная погода в Москве
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Кайт-бич в Дубае
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“. Кайт бич в Дубае
Туристы в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Туристы в Москве
Молитва у мемориала жертвам теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл“
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Молитва у мемориала жертвам теракта в концертном зале “Крокус Сити Холл“
Теплая погода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Теплая погода в Москве
Цветение первоцветов в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение первоцветов в парке Зарядье
Отдыхающие в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Отдыхающие в парке Зарядье
Посетители кафе в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Посетители кафе в парке Музеон
Цветение в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“. Цветение в Тбилиси
Продажа цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Продажа цветов в ГУМе
Вид на Речной вокзал Нижнего Новгорода
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“. Вид на Речной вокзал Нижнего Новгорода
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