В аэропорту Торонто потерпел крушение пассажирский самолет Delta Airlines

В аэропорту канадского Торонто при посадке потерпел крушение пассажирский авиалайнер американской авиакомпании Delta Airlines, по последним данным пострадали 18 пассажиров, двое из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

В аэропорту канадского Торонто в провинции Онтарио минувшей ночью из-за сильного ветра перевернулся пассажирский авиалайнер Bombardier американской авиакомпании Delta Airlines, летевший из Миннеаполиса (США), сообщил телеканал CTV.

В самолете находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа, во время посадки авиалайнер перевернулся под напором сильного ветра, были госпитализированы 18 человек, двое из них – в критическом состоянии, они были эвакуированы вертолетами, передает ТАСС.

Директор канадской воздушной гавани Пирсон Дебора Флинт проинформировала, что из-за инцидента в течение нескольких дней будут закрыты две взлетно-посадочные полосы. В связи с этим возможны задержки некоторых рейсов, отметила она.

Глава провинции Онтарио Даг Форд подтвердил, что в результате инцидента погибших нет. По факту случившегося начато расследование.