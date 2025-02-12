Попытка примкнуть к боевикам закончилась для жителя Северной Осетии арестом

Житель Северной Осетии был пойман в аэропорту Владикавказа. Он собирался присоединиться к террористам. Сейчас молодой человек находится в СИЗО.

Во владикавказском аэропорту при попытке выезда из России поймали молодого человека, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что мужчина 2005 года рождения собирался отправиться в одну из стран Ближнего Востока с намерением примкнуть к террористической группировке.

Отмечается, что против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической деятельности. Его заключили в СИЗО.