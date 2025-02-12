Вестник Кавказа

Мощные снегопады накроют КБР 18 и 19 февраля

Мощные снегопады накроют КБР 18 и 19 февраля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей и гостей Кабардино-Балкарии предупреждают о мощных двухдневных снегопадах в республике. Снежная погода ожидается в предгорных районах.

На предгорья Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня обрушатся снегопады, предупреждение выпущено МЧС региона.

"С 09:00 по 10:00 мск и до конца суток 18 февраля, в течение суток 19 февраля в предгорных районах КБР местами ожидается очень сильный снег"

– сообщение

Непогода может привести к проблемам на дорогах, нарушению энергоснабжения, обрывам линий связи.

Водителям во время снегопадов следует проявляют внимательность и быть осторожнее на дорогах.

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