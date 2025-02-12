Мощные снегопады накроют КБР 18 и 19 февраля

Жителей и гостей Кабардино-Балкарии предупреждают о мощных двухдневных снегопадах в республике. Снежная погода ожидается в предгорных районах.
На предгорья Кабардино-Балкарии в ближайшие два дня обрушатся снегопады, предупреждение выпущено МЧС региона.
"С 09:00 по 10:00 мск и до конца суток 18 февраля, в течение суток 19 февраля в предгорных районах КБР местами ожидается очень сильный снег"
– сообщение
Непогода может привести к проблемам на дорогах, нарушению энергоснабжения, обрывам линий связи.
Водителям во время снегопадов следует проявляют внимательность и быть осторожнее на дорогах.