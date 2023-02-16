НЛО приостановило полеты в турецком аэропорту

В аэропорту Газиантепа приостановили полеты. Причина – сообщения о неопознанном летающем объекте. При этом есть информация, что это может быть БПЛА.

Аэропорт турецкого Газиантепа временно прекратил свою работу после появления информации о светящемся неопознанном летающем объекте, пишет местное издание Т24.

В газете заявили, что светящийся объект был обнаружен над воздушной гаванью города пилотами примерно в 22:00. Уточняется, что летающий объект не был виден на радарах.

При этом издание не исключает, что в качестве неопознанного объекта мог оказаться беспилотник. Газета подчеркивает, что точной информации в настоящее время нет.

Там же добавили, что деятельность аэропорта возобновится после уточнения объекта.