Вестник Кавказа

НЛО приостановило полеты в турецком аэропорту

НЛО приостановило полеты в турецком аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Газиантепа приостановили полеты. Причина – сообщения о неопознанном летающем объекте. При этом есть информация, что это может быть БПЛА.

Аэропорт турецкого Газиантепа временно прекратил свою работу после появления информации о светящемся неопознанном летающем объекте, пишет местное издание Т24.

В газете заявили, что светящийся объект был обнаружен над воздушной гаванью города пилотами примерно в 22:00. Уточняется, что летающий объект не был виден на радарах.

При этом издание не исключает, что в качестве неопознанного объекта мог оказаться беспилотник. Газета подчеркивает, что точной информации в настоящее время нет.

Там же добавили, что деятельность аэропорта возобновится после уточнения объекта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где пить настоящий кофе по-турецки: 7 лучших мест в Турции

Где пить настоящий кофе по-турецки: 7 лучших мест в Турции

Россия нарастила поставки газа в Европу на 18% за год

Россия нарастила поставки газа в Европу на 18% за год

7 видов турецких сладостей, которые стоит попробовать

7 видов турецких сладостей, которые стоит попробовать

Ученые России и Турции будут разрабатывать БАДы долголетия

Ученые России и Турции будут разрабатывать БАДы долголетия

Авария с автобусом в Турции: есть погибший и пострадавшие

Авария с автобусом в Турции: есть погибший и пострадавшие

Как вышивка стала частью тюркской культуры: три техники

Как вышивка стала частью тюркской культуры: три техники

Неопознанный объект остановил работу турецкого аэропорта

Неопознанный объект остановил работу турецкого аэропорта

Почти 200 человек арестованы после землетрясений в Турции

Почти 200 человек арестованы после землетрясений в Турции

Землетрясение в Турции. Часть 3: Хатай, Османие и и Килис.

Землетрясение в Турции. Часть 3: Хатай, Османие и и Килис.

Землетрясение разрушило исторические мечети и древние памятники Турции и Сирии

Землетрясение разрушило исторические мечети и древние памятники Турции и Сирии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы