Восток Турции тряхнуло на 4,4

Ощутимое землетрясение случилось сегодня вечером в восточной части Турции. Его магнитуда составила 4,4. Подземные толчки почувствовали и жители минимум двух соседних провинций.

Землетрясение было зафиксировано в понедельник вечером в восточной турецкой провинции Малатья, сообщает Управление по ЧС и стихийным бедствиям (AFAD).

Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Их эпицентр располагался в районе Кале провинции Малатья. Глубина залегания очага оценивается в 7,24 км.

В управлении уточнили, что природный катаклизм почувствовали и жители соседних провинций. Сильнее всего оно ощущалось в Элязыге и Диярбакыре.

Напомним, ранее руководство Турции призвало жителей страны готовиться к землетрясениям, которые в ближайшее время будут происходить все чаще. Причем сейсмические события будут накрывать не только юг страны, но и самый крупный город – Стамбул: сейсмическая активность выросла не только в Эгейском, но и в Мраморном море.