Доля безналичных платежей в России достигла 86% - Набиуллина

По данным Центробанка России, доля онлайн-платежей в стране достигла 86% на сегодняшний день. Несмотря на санкции, РФ имеет одну из наиболее развитых систем безналичной оплаты.

Доля безналичных платежей в России составляет 86% сегодня, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

"Мы видим, как выросла доля безналичных платежей и сейчас это без малого 86%"

- Эльвира Набиуллина

Он подчеркнула, что сейчас Россия имеет наиболее развитую систему безналичных платежей в мире. На ее успешное функционирование не повлияли даже беспрецедентные санкции.

Санкции также не оказали негативного влияния на работу карты "Мир". Со слов Набиуллиной, международная сеть платежной системы, наоборот, продолжает расти в дружественных странах, куда ездят российские туристы.

Отметим, что карта "Мир" действует в 13 странах мира помимо России. В 9 из она работает с ограничениями. Без проблем "Мир" действует в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. Сейчас в списке на внедрение системы находятся 6 стран.