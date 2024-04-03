Вестник Кавказа

Карта "Мир" заработает в Иране к лету

Карта "Мир" заработает в Иране к лету
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже нынешним летом банковские карты российской платежной системы "Мир" начнут принимать в Иране, это даст мощный толчок и к росту торговли между двумя странами, сообщил сегодня посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Иран вплотную подошел ко второму этапу, когда иранские граждане смогут оплачивать покупки с помощью своих карт в России, а российские – в Иране, сообщил сегодня посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Согласно графику, ко второму этапу [интеграции национальных платежных систем], на котором граждане России смогут совершать покупки с помощью своих банковских карт в Иране, мы перейдем в первой половине 2025 года. К третьему этапу, когда иранские граждане смогут оплачивать покупки с помощью своих карт в России, планируется перейти во второй половине 2025 года"

- Казем Джалали

Дипломат отметил, что 2025 год станет годом решения проблем финансового и валютного плана в отношениях Тегерана и Москвы, переговоры между центральными банками двух стран близятся к завершению, отметил он, передает иранское информационное агентство IRNA.

После успешного завершения в ноябре минувшего 2024 года первого этапа интеграции российской и иранской платежных систем граждане Ирана уже могут снимать рубли в российских банкоматах.

Также посол рассказал об ожидаемом значительном увеличении объема торговли между Ираном и Россией в наступившем 2025 году, отметив, что этому будут способствовать несколько факторов, включая предстоящие переговоры президентов двух стран, а также реализация следующих этапов двустороннего валютного и банковского соглашения, начало свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и изменяющиеся геополитические условия.

Джалали напомнил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву планируется уже 17 января, и он станет важным шагом для устранения барьеров в торговле и развития двусторонних отношений.

Особое внимание Джалали акцентировал на вступлении в силу соглашения о свободной торговле между Ираном и пятью странами-членами ЕАЭС, которое отменяет таможенные пошлины на около 9 тыс иранских товаров, что откроет новые возможности для взаимной торговли: экономики двух стран с учетом того, что Россия является крупнейшей экономикой в рамках ЕАЭС, могут глубже интегрироваться и добиться значительных успехов в торговых отношениях, добавил посол.

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