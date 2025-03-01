Вестник Кавказа

На "Мамисон" запустили автобусы из Владикавказа

На "Мамисон" запустили автобусы из Владикавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии для туристов на горный курорт "Мамисон" запустили автобусы. Добраться до Мамисона из Владикавказа можно за два часа.

На всесезонный горный курорт "Мамисон" в Северной Осетии стало можно попасть автобусом, о запуске нового транспортного маршрута рассказал глава региона Сергей Меняйло.

"Для всех, кто мечтает побывать в горах, покататься на лыжах, подышать чистым воздухом или просто насладиться тишиной природы, запустили новый автобусный маршрут N129 "Владикавказ - ВТРК Мамисон"

– Сергей Меняйло

На маршрут поставлены два новых автобуса малого класса, добраться до курорта можно примерно за два часа. Цена билета - 200 рублей.

Автобус ходит не ежедневно, а по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление утром от Осетинского театра в 08:00, от ж/д вокзала в 10:30. Уехать с "Мамисона" на автобусе можно в 16:00 и в 17:00.

В середине марта на курорте состоялся технический запуск, были открыты две канатные дороги и 10 км трасс для катания.

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