Азербайджан проведет реорганизацию НИИ страны

Азербайджан в скором времени намерен реорганизовать работу научных учреждений, находящихся в подчинении министерства науки и образования страны, чтобы создать на их базе новые научные институты и предприятия.

Азербайджан планирует в скором будущем оптимизировать работу НИИ из состава министерства науки и образования страны, говорится в сообщении министерства.

На основе распоряжения президента страны Ильхама Алиева после изменений будет обеспечен переход научного управления на абсолютно новый уровень, что позволит не только усилить межинститутское сотрудничество, но и объединить научно-исследовательские институты (НИИ), работающие по схожим и взаимодополняющим направлениям, передает Trend.

"Будет сформировано 2 новых научных учреждения, отвечающих современной научной инфраструктуре и международным стандартам. Другие НИИ будут переданы в подчинение действующим в регионах государственным университетам, что послужит дальнейшему усилению интеграции науки и образования"

- Миннауки Азербайджана

Это позволит за счет прекращения работы неэффективных научно-производственных объединений повысить эффективность работы многих научных учреждений, упростив управление ими и по достоинству оценить труд их ученых, повысив в регионах научный потенциал и синтез образования и науки, - поведали в министерстве, передает Trend.

За счет этого в скором времени в стране заработают 8 специализированных институтов - геологии, географии, физики, химии, математики, ботаники, живых систем и молекулярной биологии, что позволит улучшить исследовательскую среду, повысить результаты исследований и расширить международное научное сотрудничество, добавили в министерстве.