Вестник Кавказа

Россия поможет Узбекистану с инклюзивными программами

Россия поможет Узбекистану с инклюзивными программами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия не оставит без помощи узбекских детей с особыми потребностями – страна готова делиться своим опытом и технологиями со специалистами из Узбекистана.

Узбекистан получит помощь из России в развитии инклюзивной среды для людей с особыми потребностями, и в первую очередь детей, сообщил сегодня на конференции, посвященной 100-летию народной дипломатии, глава Россотрудничества Евгений Примаков

"У нас значительно продвинулась работа в этом направлении. Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями. Мы готовы делиться опытом и технологиями с узбекскими коллегами"

- Евгений Примаков

Россия уже оказывает гуманитарную помощь Узбекистану и намерена продолжать делать это и дальше – для этого у российских специалистов появилась масса наработок в образовании, социальной сфере и медицине – российские врачи уже приезжали в страну в рамках проекта "Миссия Добро", провели здесь ряд сложных операций и обучали местных специалистов, передает Podrobno.uz. 

Двухстороннее сотрудничество охватывает и другие направления – так, в минувшем году стране побывали российские эксперты в области сельского хозяйства и животноводства, которые поделились с узбекскими коллегами своими наработками в вопросах ветеринарии, отметил глава Россотрудничества.

Специалисты двух стран регулярно проводят совместные форумы, на которых обсуждают способы применения российских практик в условиях Узбекистана, добавил Евгений Примаков.

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