Глава Россотрудничества рассказал о работе Русского дома в Баку и Анкаре

Представительства Россотрудничества в Азербайджане и Турции проводят множество мероприятий для продвижения русской культуры за рубежом, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Русские дома в столицах Азербайджана и Турции ведут очень активную работу по продвижению русской культуры за границей, подробности "Вестнику Кавказа" рассказал глава Россотрудничества.

По словам Евгения Примакова, как Русский дом в Баку, так Русский дом в Анкаре организуют "массу мероприятий".

"[В Анкаре] образовательные выставки, набор студентов, публичные лекции проходят, спортивные мероприятия. Очень активная работа идет. В Азербайджане та же самая история"

– руководитель Россотрудничества

Примаков напомнил, что Русским домом в Анкаре руководит Александр Сотниченко, в Баку – Ирек Зиннуров. "И тот и другой – блестящие специалисты, которые знают и повестку внутриполитическую, и гуманитарную, всегда работают вместе с посольствами. Потому что директор Русского дома все равно так или иначе находится в прямом подчинении у посла на земле. Работа идет и с нашими соотечественниками", – поведал он.

Глава ведомства также рассказал о студентах, которые приезжают в Россию учиться из Азербайджана и Турции. По его словам, это сотни человек только по квоте Россотрудничества. "А квота правительства РФ – 30 тыс на весь мир. Но квотники – только часть. Каждый квотник ведет за собой двух, грубо говоря, контрактников, которые приезжают сюда учиться уже за деньги. Поэтому это интересно нашим вузам даже с экономической точки зрения", – подчеркнул Евгений Примаков.