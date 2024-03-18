Порт Анаклия сделает более эффективными перевозки по Срединному коридору

Проект глубоководного порта Анаклия в Грузии рассчитан на перспективу – после его реализации вырастет эффективность перевозок по Срединному коридору, рассказали в компании, которая займется строительством морской инфраструктуры.

Глубоководный порт Анаклия после запуска полностью изменит всю расстановку сил в регионе, такое заявление сделал глава грузинского филиала компании Jan De Nul Тим Деволдер.

Он обратил внимание на уникальность грузинского проекта, пояснив, что он играет особую роль и для самой компании.

"Это дальновидный проект, который изменит ситуацию в регионе. Благодаря проекту, Срединный коридор, по которому товары перевозятся из Азии в Европу, станет более эффективным"

– Тим Деволдер

Соответственно, обратил внимание он, компания сейчас выполняет предназначенную ей миссию. Он констатировал, что создание морской инфраструктуры в рамках проекта в Анаклия сейчас в полном разгаре.

Глава филиала в Грузии уточнил, что роль Jan De Nul обычно заключается в радикальном изменении ситуации, что и происходит в рамках проекта Анаклия.

Он напомнил, что компания признана мировым лидером в создании морской инфраструктуры, она обладает масштабным опытом в создании волнорезов и углублении береговой линии.

Стоит отметить, что ранее бельгийская Jan De Nul выиграла тендер на проектирование и создание морской инфраструктуры глубоководного порта Анаклия. Работы стартовали в сентябре. Прежде всего планируется углубить акваторию, затем будет возведен волнорез. В общей сложности Jan De Nul предстоит выполнить свою часть работы в течение трех лет.

Сейчас в столице Дании Копенгагене уже подходит к концу изучение проекта волнолома, который создадут в Анаклия.