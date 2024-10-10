В Дании начались испытания волнореза для порта Анаклия

Датские специалисты испытывают волнорез для глубоководного порта Анаклия – это сооружение в будущем обеспечит в порту устойчивую морскую инфраструктуру и позволит судам заходить в него в любое время года.

В столице Дании Копенгагене сегодня начались испытания трехмерной виртуальной симуляции волнолома, который в скором времени украсит строящийся на западе Грузии глубоководный порт Анаклия, на лабораторных испытаниях присутствовал заместитель главы Минэкономики страны Гурам Гурамишвили, сообщили в министерстве.

"В настоящее время ведется проектирование и строительство глубоководного порта Анаклия. На этапе общего проектирования предусмотрена оценка гидродинамического воздействия на морскую инфраструктуру, которая осуществляется путем симулирования различных внешних факторов на реальной проектной модели волнолома"

- Гурам Гурамишвили

Замминистра присутствовал на испытаниях вместе с директором компании "Морской порт Анаклия" Зурабом Сичинава, грузинские представители ознакомились с основными проектными параметрами, полученными на основе трехмерной виртуальной симуляции волнолома, передает Sputnik Грузия.

Тестирование продлится несколько дней – его проводят международная компания DHI, специализирующейся на лабораторных исследованиях и испытаниях в области водной инфраструктуры, и бельгийская компания Jan De Nul, которая победила в тендере на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта.

Ученые заверили, что в создании волнолома будет использоваться передовая гидротехническая методология, которая позволит обеспечить заход и выход судов и их работу в глубоководном порту Анаклия в любое время года.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия на Черном море стартовало в Грузии в конце октября минувшего 2024 года. Работы планируется вести интенсивно и непрерывно, чтобы опередить сроки запуска раньше запланированного проектом срока - до 2029 года. На первом этапе в строительных и логистических работах на объекте заняты около 500 человек, рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.