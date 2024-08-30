Вестник Кавказа

Первые суда в порту Анаклии будут приняты в 2029 году

Первые суда в порту Анаклии будут приняты в 2029 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анаклии построят глубоководный порт с объемом инвестиций в $600 млн. Первый этап строительства должен завершиться к 2029 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о проекте порта в Анаклии. По словам премьера, первые суда будут приняты в 2029 году. Кобахидзе также отметил важность объекта для экономики страны, передают грузинские СМИ.   

"Все это напрямую отразится на росте экономики и пополнении бюджета, соответственно, реализация проекта порта Анаклия имеет особое значение. Конечно, роль китайских грузов будет очень важной и определяющей, поэтому мы рады, что этот проект будет реализован совместно с китайско-сингапурской компанией" 

– Ираклий Кобахидзе

Отметим, что в проект будет вложено около $600 млн инвестиций. Грузовой узел сможет принимать до 600 тыс контейнеров в год. 

Строительство порта началось в 2017 году, однако возведение объекта вскоре было остановлено. Государству принадлежит 51% акций порта, остальное приходится на долю частного инвестора. Порт должен стать важным звеном в "Среднем коридоре" – торговом маршруте между Грузией, Азербайджаном и Казахстаном.

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