Вестник Кавказа

Грузия и Бельгия заключили договор по строительству порта Анаклия

Грузия и Бельгия заключили договор по строительству порта Анаклия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии возобновляется строительство порта Анаклия. К проекту подключилась Бельгия. Открыть порт планируется в 2029 году.

Глубоководный порт Анаклия на Черном море в Грузии будет строиться при участии европейской компании.

Власти Грузии и бельгийская компания Jan De Nul заключили соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта, об этом сообщает Минэкономики Грузии.

Создается совместной предприятие, в котором доля государства составит 51%. Бельгийская сторона займется углублением акватории порта и построит волнорез. Работы начнутся в скором времени. Ожидается, что порт примет первое судно в 2029 году.

Порт Анаклия - стратегический проект, он позволит нарастить грузоперевозки и улучшить инфраструктуру Срединного коридора (ТМТМ). Строительство порта начиналось в 2017 году, через шесть месяцев проект был заморожен до последнего времени.

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