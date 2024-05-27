Кобахидзе анонсировал строительство инфраструктуры порта Анаклия

Премьер Грузии заявил, что республика намерена в ближайшее время начать возведение инфраструктуры морского порта Анаклия. Власти уже выбрали объединение компаний, которое начнет процесс строительства.

В Грузии в скором времени начнется строительство возведения инфраструктуры морского порта Анаклия. Информацию об этом озвучил премьер республики Ираклий Кобахидзе в ходе заседания правительства.

Как заявил глава правительства, власти уже выбрали инвестора, который будет заниматься реализацией проекта.

Уточняется, что возводить объект намерено объединение компаний из Китая и Сингапура.

"Окончательное предложение было представлено китайско-сингапурским консорциумом, с которым после завершения соответствующих процедур будет подписано соглашение о партнерстве и концессионное соглашение. После подписания контракта будет создана совместная компания, в которой доля госкомпании Грузии составит 51%, а доля консорциума - 49%. Также, параллельно в соответствии с правилами Всемирного банка уже проведен тендер на строительные работы, и совсем скоро начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия"

– Ираклий Кобахидзе

По словам премьера, стартовый капитал проекта составит $600 млн. После реализации первого этапа порт будет иметь порядка 600 тыс контейнеров.

Кобахидзе также заявил, что порт сможет обрабатывать 7,8 млн тонн грузов, что позволит развивать Срединный коридор и расширить возможности республики как соединительного узла в международном коридоре.