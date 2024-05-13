Порт Анаклия в Грузии будет строить китайский застройщик

Власти Грузии в ближайшие дни официально озвучит победителя тендера на строительство морского порта Анаклия. Информацию об этом озвучил в ходе пресс-конференции глава министерства экономики республики Леван Давиташвили.
Сообщается, что власти выбрали для реализации этого проекта объединение азиатских компаний. В частности, речь идет о компании из Китая China Communications Construction Company Limited и сингапурской организации China Harbour Investment.
Уточняется, что у консорциума есть две субподрядные компании - China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International.
Строительство порта Анаклия начало в 2017 году. Тогда проект реализовывали американская компания Conti International LLC и TBC Holding.
Тогда стоимость порта оценивали $2,5 млрд.
Предполагалось, что к 2030 году грузооборот объекта достигнет 14 млн тонн.
Контракт с компаниями был разорван из-за незаконных денежных транзакций.
Два года назад власти Грузии заявили, что больше половины доли проекта будет принадлежать государству, остальная часть уйдет инвестору, который победит в тендере.