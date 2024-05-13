Порт Анаклия в Грузии будет строить китайский застройщик

Возведением морского порта Анаклия в Грузии займется объединение компаний из Китая и Сингапура. В ближайшее время власти официально объявят победителя тендера.

Власти Грузии в ближайшие дни официально озвучит победителя тендера на строительство морского порта Анаклия. Информацию об этом озвучил в ходе пресс-конференции глава министерства экономики республики Леван Давиташвили.

Сообщается, что власти выбрали для реализации этого проекта объединение азиатских компаний. В частности, речь идет о компании из Китая China Communications Construction Company Limited и сингапурской организации China Harbour Investment.

Уточняется, что у консорциума есть две субподрядные компании - China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International.

Строительство порта Анаклия начало в 2017 году. Тогда проект реализовывали американская компания Conti International LLC и TBC Holding.

Тогда стоимость порта оценивали $2,5 млрд.

Предполагалось, что к 2030 году грузооборот объекта достигнет 14 млн тонн.

Контракт с компаниями был разорван из-за незаконных денежных транзакций.

Два года назад власти Грузии заявили, что больше половины доли проекта будет принадлежать государству, остальная часть уйдет инвестору, который победит в тендере.