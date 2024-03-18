Три компании захотели строить порт Анаклия

Морские работы при создании порта Анаклия в Грузии будут поручены одной из трех компаний – именно столько подали заявки в рамках объявленного ранее тендера. Победителя определят при участии международного консультанта.

Желание взять на себя морские работы по созданию глубоководного порта Анаклия изъявили три компании – они подали заявки в рамках объявленного ранее тендера. Новость сообщил руководитель тендерной комиссии и замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили.

По его словам, срок подачи заявок истек в субботу, 11 мая.

"В тендере, объявленном на морские работы, предложения представили три компании, которые были открыты для общественности"

– Гурам Гурамишвили

По словам чиновника, комиссия приступит к оценке заявок уже в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что при объявлении тендера власти Грузии руководствовались процедурами Всемирного банка. Документы по тендеру были сразу направлены "большой четверке" – Boskalis, DEME, Jan De Nul и Van Oord, которые были определены с участием международной компании-консультанта. Это мировые лидеры в области морских работ, располагающие 80% всего дноуглубительного флота в мире, а именно работы по углублению дна займут большую часть морских работ по созданию порта Анаклия.