Порт Анаклия в Грузии: грузинские власти объявили тендер

Международный тендер на строительство в море инфраструктуры для глубоководного порта Анаклия объявили грузинские власти, сообщает Минэкономики страны.
В ведомстве подчеркнули, что процедура полностью соответствует стандартам Всемирного банка.
В Минэкономики уточнили, что документы посланы так называемой "большой четверке компаний", которые признаны одними из лучших в этой отрасли. Все они базируются в Европе. Это:
- Boskalis;
- DEME;
- Jan De Nul;
- Van Oord.
В министерстве пояснили, что, согласно тендеру, при создании инфраструктуры больше всего придется работать над углублением дна, а "большая четверка" располагает 80% всего дноуглубительного флота в мире. Именно поэтому в том числе было решено направить документацию им.
В течение полутора месяцев приглашенные участники могут уточнить какие-то детали, затем им предстоит представить свои предложения – финансовое и техническое. Каждое из них получит баллы от специальной комиссии. Выиграет тендер компания, набравшая наибольший балл.