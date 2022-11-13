Порт Анаклия в Грузии: грузинские власти объявили тендер

Правительство Грузии объявило тендер на создание морской инфраструктуры для порта Анаклия, который станет первым глубоководным портом в стране. Конкурс международный – в нем примут участие европейские компании, которые считаются лидерами в этой отрасли.

Международный тендер на строительство в море инфраструктуры для глубоководного порта Анаклия объявили грузинские власти, сообщает Минэкономики страны.

В ведомстве подчеркнули, что процедура полностью соответствует стандартам Всемирного банка.

В Минэкономики уточнили, что документы посланы так называемой "большой четверке компаний", которые признаны одними из лучших в этой отрасли. Все они базируются в Европе. Это:

Boskalis;

DEME;

Jan De Nul;

Van Oord.

В министерстве пояснили, что, согласно тендеру, при создании инфраструктуры больше всего придется работать над углублением дна, а "большая четверка" располагает 80% всего дноуглубительного флота в мире. Именно поэтому в том числе было решено направить документацию им.

В течение полутора месяцев приглашенные участники могут уточнить какие-то детали, затем им предстоит представить свои предложения – финансовое и техническое. Каждое из них получит баллы от специальной комиссии. Выиграет тендер компания, набравшая наибольший балл.