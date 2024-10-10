Глубоководный порт Анаклия начали строить в Грузии

В Грузии стартовало строительство глубоководного порта Анаклия на Черном море. Работы планируется вести интенсивно, чтобы опередить сроки запуска.
В Грузии приступили к работам по сооружению глубоководного порта Анаклия, об этом рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что строительство порта будет интенсивным и непрерывным, чтобы иметь возможность принять первое судно раньше запланированного проектом срока - до 2029 года. На первом этапе в строительных и логистических работах на объекте будут трудоустроены 500 человек.
"Что касается процесса выбора частного партнера по проекту, то на данном этапе детали уточняются с китайско-сингапурским консорциумом, после чего в ближайшее время будут подписаны соглашение о партнерстве и концессионное соглашение"
– Кобахидзе