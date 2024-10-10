Вестник Кавказа

Глубоководный порт Анаклия начали строить в Грузии

Кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии стартовало строительство глубоководного порта Анаклия на Черном море. Работы планируется вести интенсивно, чтобы опередить сроки запуска.

В Грузии приступили к работам по сооружению глубоководного порта Анаклия, об этом рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что строительство порта будет интенсивным и непрерывным, чтобы иметь возможность принять первое судно раньше запланированного проектом срока - до 2029 года. На первом этапе в строительных и логистических работах на объекте будут трудоустроены 500 человек.

"Что касается процесса выбора частного партнера по проекту, то на данном этапе детали уточняются с китайско-сингапурским консорциумом, после чего в ближайшее время будут подписаны соглашение о партнерстве и концессионное соглашение"

– Кобахидзе

 

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