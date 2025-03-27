Азербайджан расширит пункты пропуска на границе с Россией и Грузией

Азербайджанские пограничные пункты пропуска "Самур" (на границе с Россией) и "Красный мост" (на границе с Грузией) будут расширены, для чего предполагается приобрести участки земли – решение о покупке подписал премьер-министр Али Асадов.

Новые земельные участки будут приобретены с целью расширения в Азербайджане пограничных пунктов пропуска "Самур" и "Красный мост", соответствующее решение подписал премьер-министр АР Али Асадов.

Как следует из документа, приобретение земель будет осуществлять Государственный таможенный комитет Азербайджана. Он получил право на приобретение участка общей площадью 8,76 га (он относится к госсобственности), а также участка в 8,282 га (муниципальная собственность). Предназначение покупки – для государственных нужд.

В Газахском районе будет приобретено 0,49 га государственной земли и 5,53 га земли, которая принадлежит муниципалитету Шихлы в Газахском районе. В Гусарском районе планируется приобрести 8,27 га государственной земли и 2,752 га земли в собственности муниципалитета Самур.

Напомним, на сегодняшний день Азербайджаном и Грузией работают пять автомобильных пунктов пропуска: Красный мост, Садыхлы, Мазымгара, Ипек Йолу и Муганлы. Действует также один пункт пропуска на железной дороге – Беюк Кесик. В июне 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах открыть еще один таможенный пункт на границе с Азербайджаном.

На российско-азербайджанской границе также действуют пять пунктов пропуска:

четыре автомобильных – Тагиркент-Казмаляр (Ханоба), Ново-Филя (Ширвановка), Яраг-Казмаляр (Самур), Гарах (Зухул);

один железнодорожный – Дербент (Ялама).

Напомним, что на сегодняшний день сухопутные границы Азербайджана закрыты, но граждане третьих стран могут уехать из республики.