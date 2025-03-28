Вестник Кавказа

В Агдеринский район Азербайджана вернутся 53 семьи

В Агдеринский район Азербайджана вернутся 53 семьи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая группа переселенцев отправилась в село Суговушан Агдеринского района. Ключи от нового жилья получили 53 семьи.

В село Суговушан Агдеринского района Азербайджана сегодня отправились 53 семьи бывших вынужденных переселенцев. Ключи от новых домов получили 185 человек. 

Новоселы выразили благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поддержку и заботу. Переселенцы также отметили подвиг воинов азербайджанской армии, которые освободили территорию страны от армянской оккупации. 

Сообщается, что в селе Суговушан созданы все необходимые условия для проживания. Здесь построен жилой комплекс на 190 квартир, модернизирована школа на 144 учащихся, запущены две гидроэлектростанции. 

Отметим, что новое жилье в селе должны получить всего 180 семей.

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