Вестник Кавказа

Работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" продолжается

Ветряки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку сообщили о работе по реализации проекта "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция". ТЭО проекта включает две основные составляющие.

В Минэнерго Азербайджана проинформировали, что работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" продолжается.

Замминистра Орхан Зейналов сообщил на мероприятии в Баку на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов", что компания Boston Consulting Group разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. ТЭО работает включает две основные составляющие: "Зеленая" энергетическая зона в Нахчыване" и "Азербайджано-турецкий интерконнектор". Проект поможет поддержать стабильность энергоснабжения в регионе, а также в Европе.

"Нахчыван обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и высокой рентабельностью. Технический потенциал региона оценивается в 21-29 гигаватт"

– замглавы Минэнерго Азербайджана

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