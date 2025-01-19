В Минэнерго Азербайджана проинформировали, что работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" продолжается.
Замминистра Орхан Зейналов сообщил на мероприятии в Баку на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: возобновляемая энергия и сокращение выбросов", что компания Boston Consulting Group разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. ТЭО работает включает две основные составляющие: "Зеленая" энергетическая зона в Нахчыване" и "Азербайджано-турецкий интерконнектор". Проект поможет поддержать стабильность энергоснабжения в регионе, а также в Европе.
"Нахчыван обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и высокой рентабельностью. Технический потенциал региона оценивается в 21-29 гигаватт"
– замглавы Минэнерго Азербайджана