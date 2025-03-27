Новые проекты в энергетике готовят Азербайджан и Турция

Глава Минэнерго Турции сообщил о подготовке вместе с Азербайджаном новых проектов в энергетике. Он подчеркнул, что страны вступили в новую фазу взаимодействия в данной области.

Турция и Азербайджан вступили в новую фазу взаимодействия в сфере энергетики. Такое заявление сделал глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар во время поездки в Баку.

Он подчеркнул, что сейчас рассматривается вопрос передачи электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию и Нахчыван.

"Мы сейчас задействованы в работе, касающейся поставок электроэнергии, которая будет вырабатываться в Азербайджане и, фактически, в этой географии, в Турцию через Грузию и Нахичевань. Конечно, мы хотим соединить это с европейским рынком"

– глава турецкого ведомства

Байрактар также назвал проектом мирового масштаба Южный газовый коридор, которые обеспечивает транспортировку газа из Каспийского моря в Турцию, а затем в Европу. Его удалось реализовать благодаря сильной политической воле президентов двух стран, добавил он.

"Южный газовый коридор стал очень важным проектом, обеспечивающим безопасность снабжения Турции и Европы. Наша цель – увеличить мощность TANAP с 16 до 31 млрд кубометров. Турция готова и впредь играть свою роль и как важный рынок, и как важный газовый хаб, как делала это прежде"

– Альпарслан Байрактар

Кроме того, он заметил, что ежедневно Азербайджан поставляет через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан примерно 700 тыс баррелей нефти, что оказывает очень важное влияние на мировой рынок.

Помимо этого, министр указал на то, что в нынешнем году на территории Турции пройдет встреча глав Минэнерго стран Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы планируем превратить продолжающееся двустороннее сотрудничество с Азербайджаном в многостороннее сотрудничество и таким образом расширить экономическое взаимодействие"

– руководитель министерства

Напомним, ранее на этой неделе лидер Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением расширить Южный газовый коридор. Он пояснил, что ЮГК уже сейчас работает на полную мощность. Помимо этого, азербайджанский лидер рассказал, что в настоящее время республика поставляет газ в 12 стран, 10 из которых находятся в Европе.