Вестник Кавказа

Эрдоган подал иск на $13 тыс против главы оппозиции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Глава оппозиционной партии НРП Озгюр Озель оскорбил президента Турции и его правительство. В связи с этим против него подан иск с возмещением морального вреда в $13 тыс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. В нем содержится требование о возмещении морального вреда в размере 500 тыс лир (примерно $13 тыс) за оскорбления и сравнения с хунтой, передал адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

"В связи с безосновательными обвинениями со стороны председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента на внеочередном съезде, в ходе которого он назвал его "участником хунты" и прочее, подан иск в гражданский суд первой инстанции Анкары о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч турецких лир"

- Хюсейин Айдын

Он отметил, что иск президент направлен в Генеральную прокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что два дня назад был созван внеочередной съезд НРП, на котором Озгюр Озель был переизбран на пост главы партии. В ходе своего выступления он сравнил Эрдогана и его правительство с путчистами и назвал их "хунтой, захватившей страну".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест

Адвокаты Имамоглу подали апелляцию на его арест

Турция vs Израиль: будет ли война?

Турция vs Израиль: будет ли война?

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Пошлины США обсудят президент и правящая партия в Турции

Пошлины США обсудят президент и правящая партия в Турции

В Европарламенте появилась идея о бойкоте Эрдогану

В Европарламенте появилась идея о бойкоте Эрдогану

Турецкая оппозиция обеспокоилась отдалением Турции от Евросоюза

Турецкая оппозиция обеспокоилась отдалением Турции от Евросоюза

Чем прославились турецкие президенты?

Чем прославились турецкие президенты?

Основную тему переговоров с США озвучил президент Турции

Основную тему переговоров с США озвучил президент Турции

Переговоры Эрдогана и Трампа пройдут в ближайшее время – СМИ

Переговоры Эрдогана и Трампа пройдут в ближайшее время – СМИ

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Макрон поздравил Эрдогана с Рамазаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы