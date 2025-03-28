Эрдоган подал иск на $13 тыс против главы оппозиции

Глава оппозиционной партии НРП Озгюр Озель оскорбил президента Турции и его правительство. В связи с этим против него подан иск с возмещением морального вреда в $13 тыс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля. В нем содержится требование о возмещении морального вреда в размере 500 тыс лир (примерно $13 тыс) за оскорбления и сравнения с хунтой, передал адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

"В связи с безосновательными обвинениями со стороны председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента на внеочередном съезде, в ходе которого он назвал его "участником хунты" и прочее, подан иск в гражданский суд первой инстанции Анкары о возмещении морального вреда в размере 500 тысяч турецких лир"

- Хюсейин Айдын

Он отметил, что иск президент направлен в Генеральную прокуратуру Анкары для возбуждения уголовного дела.

Напомним, что два дня назад был созван внеочередной съезд НРП, на котором Озгюр Озель был переизбран на пост главы партии. В ходе своего выступления он сравнил Эрдогана и его правительство с путчистами и назвал их "хунтой, захватившей страну".