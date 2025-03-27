Вестник Кавказа

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая оппозиция анонсировала масштабный сбор подписей по недоверию нынешнему президенту. Они требуют досрочного проведения выборов главы государства.

Оппозиция в Турции приступает к масштабному сбору подписей по выражению недоверия нынешнему президенту страны. Об этом поведал один из лидеров оппозиции Озгюр Озель.

"Буквально с понедельника, мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию"

– лидер Народно-республиканской партии.

Он подчеркнул, что они выступают за то, чтобы провести досрочные выборы главы государства.

"Мы готовы уже в июне к (досрочным – прим. ред.) выборам. Не успеешь к июню, готовы к первой половине ноября, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом"

– лидер СНР

Напомним, около двух с половиной недель назад в Турции был задержан действующий мэр города Экрем Имамоглу. Через несколько дней после этого его арестовали. Градоначальник турецкого мегаполиса считается главным противником Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

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