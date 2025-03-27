Сбор подписей по недоверию Эрдогану начинается в Турции

Оппозиция в Турции приступает к масштабному сбору подписей по выражению недоверия нынешнему президенту страны. Об этом поведал один из лидеров оппозиции Озгюр Озель.
"Буквально с понедельника, мы начинаем сбор подписей по всем домам, по всем улицам нашей страны, чтобы показать Эрдогану самую масштабную позицию по недоверию"
– лидер Народно-республиканской партии.
Он подчеркнул, что они выступают за то, чтобы провести досрочные выборы главы государства.
"Мы готовы уже в июне к (досрочным – прим. ред.) выборам. Не успеешь к июню, готовы к первой половине ноября, выйди и соревнуйся с нашим кандидатом"
– лидер СНР
Напомним, около двух с половиной недель назад в Турции был задержан действующий мэр города Экрем Имамоглу. Через несколько дней после этого его арестовали. Градоначальник турецкого мегаполиса считается главным противником Эрдогана на предстоящих президентских выборах.