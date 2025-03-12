Под Ферганой построят крупный завод

Китайская строительная компания возведет крупный металлургический завод в Ферганской области Узбекистана, который будет производить продукцию как для внутреннего рынка и экспорта за рубеж.

Китайская строительная компания Shandong Aipurui Steel Plate возведет в Ферганской области Узбекистана крупный металлургический завод, в строительство которого инвестирует $120 млн, сообщила пресс-служба областной администрации.

Завод вырастет в промышленной зоне "Тараккиет" в Ташлакском районе области, строительство предприятия будет вестись в три этапа, а его первая очередь заработает уже в октябре, передает Podrobno.uz.

Работа над проектом идет форсированными темпами, параллельно с запуском производства китайские инвесторы создадут на предприятии бизнес-пространство и благоустроят зеленые зоны.

Завод будет производить металлургическую продукцию, востребованную не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, отметили в областном хокимияте.