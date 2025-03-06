Вестник Кавказа

Матвиенко дала оценку отношениям России и Узбекистана

Матвиенко дала оценку отношениям России и Узбекистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Валентина Матвиенко встретилась со спикером верхней палаты парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Она также провела переговоры со спикером Законодательной палаты республики.

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры со спикером верхней палаты парламента Узбекистана (Сенат Олий Мажлиса) Танзилой Нарбаевой.

На встрече Матвиенко заявила о важности российско-узбекистанских отношений для Центральной Азии. Председатель СФ отметила, что связи играют стабилизирующую роль в регионе.

Она сказала, что лидеры стран задали высокий уровень межгосударственных отношений, сотрудничество строится на принципах доверия, взаимовыгоды, учета интересов и традиций.

Помимо этого, Матвиенко встретилась со спикером Законодательной палаты РУ Нуриддином Исмоиловым. Он поздравила его с проведением юбилейной Ассамблеи МПС.

"Проведение 150-й сессии - это заслуженное признание того, какой большой путь прошел Узбекистан за последние годы и как возросла роль страны на международной арене"

- Валентина Матвиенко

Матвиенко еще раз подтвердила приглашение коллегам принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ и Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

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