Матвиенко дала оценку отношениям России и Узбекистана

Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко провела переговоры со спикером верхней палаты парламента Узбекистана (Сенат Олий Мажлиса) Танзилой Нарбаевой.
На встрече Матвиенко заявила о важности российско-узбекистанских отношений для Центральной Азии. Председатель СФ отметила, что связи играют стабилизирующую роль в регионе.
Она сказала, что лидеры стран задали высокий уровень межгосударственных отношений, сотрудничество строится на принципах доверия, взаимовыгоды, учета интересов и традиций.
Помимо этого, Матвиенко встретилась со спикером Законодательной палаты РУ Нуриддином Исмоиловым. Он поздравила его с проведением юбилейной Ассамблеи МПС.
"Проведение 150-й сессии - это заслуженное признание того, какой большой путь прошел Узбекистан за последние годы и как возросла роль страны на международной арене"
- Валентина Матвиенко
Матвиенко еще раз подтвердила приглашение коллегам принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ и Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.