Семь человек погибли в угольной шахте в Иране

Утечка газа произошла на одной из угольных шахт на севере Ирана. На момент происшествия там находилось около 10 человек.
Трагедия в угольной шахте в северной части Ирана унесла жизни семи рабочих. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Мужчины погибли в результате утечки газа, произошедшей в шахте провинции Семнан.
"В результате утечки газа в угольной шахте в Мехмандуйе, близ города Дамган, семеро рабочих оказались заблокированы в тоннеле, тела пятерых из них… уже были извлечены из шахты, только что достали еще двоих"
– иранское агентство Mehr
Точную причину произошедшего пока не удалось установить. Согласно предварительным данным, в шахте еще находятся трое рабочих.