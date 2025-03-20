Вестник Кавказа

Семь человек погибли в угольной шахте в Иране

Семь человек погибли в угольной шахте в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утечка газа произошла на одной из угольных шахт на севере Ирана. На момент происшествия там находилось около 10 человек.

Трагедия в угольной шахте в северной части Ирана унесла жизни семи рабочих. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Мужчины погибли в результате утечки газа, произошедшей в шахте провинции Семнан.

"В результате утечки газа в угольной шахте в Мехмандуйе, близ города Дамган, семеро рабочих оказались заблокированы в тоннеле, тела пятерых из них… уже были извлечены из шахты, только что достали еще двоих"

– иранское агентство Mehr

Точную причину произошедшего пока не удалось установить. Согласно предварительным данным, в шахте еще находятся трое рабочих.

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