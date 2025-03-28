Китай поддержал Россию в переговорах по иранской ядерной программе

Усилия Москвы по урегулированию вопроса иранской ядерной программы поддерживается Пекином. Об этом заявили в МИД КНР.

Китай поддерживает усилия России по организации трехсторонних переговоров в Москве по урегулированию вопроса иранской ядерной программы, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.

"Китай поддерживает Россию в проведении нынешних трехсторонних экспертных консультаций, приложит дополнительные усилия для продвижения дипломатического урегулирования иранского ядерного вопроса"

- Линь Цзянь

Напомним, что сегодня в Москве состоятся консультации России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе. Со слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, их проведут на экспертном уровне.

Первый раунд переговоров прошли 14 марта в Пекине. В них приняли участие заместители глав МИД России, Китая и Ирана. Тогда стороны договорились искать "жизнеспособные и долгосрочных решения" через переговоры.