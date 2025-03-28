Кто поедет от России на встречу с США в Стамбуле?

В Кремле заявили, что новые переговоры России и США состоятся по линии МИД. Встреча состоится 10 апреля в Стамбуле.
Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящих российско-американских переговоров. Он рассказал, кто представит Россию на этой встрече.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что новые контакты Москвы и Вашингтона состоятся по линии министерства иностранных дел РФ. Он посоветовал ждать подробностей.
Новые российско-американские переговоры состоятся 10 апреля в Стамбуле. Ранее Сергей Лавров говорил, что стороны будут работать над ликвидацией препятствий в отношениях.