Вестник Кавказа

Кто поедет от России на встречу с США в Стамбуле?

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что новые переговоры России и США состоятся по линии МИД. Встреча состоится 10 апреля в Стамбуле.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл подробности предстоящих российско-американских переговоров. Он рассказал, кто представит Россию на этой встрече.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что новые контакты Москвы и Вашингтона состоятся по линии министерства иностранных дел РФ. Он посоветовал ждать подробностей.

Новые российско-американские переговоры состоятся 10 апреля в Стамбуле. Ранее Сергей Лавров говорил, что стороны будут работать над ликвидацией препятствий в отношениях.

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