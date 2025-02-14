Вестник Кавказа

МТК Север-Юг может связать Россию с Глобальным Югом

МТК Север-Юг может связать Россию с Глобальным Югом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный транспортный коридор Север-Юг может быть задействован при перевозке грузов из России в том числе в страны Глобального Юга, заявил Алексей Оверчук.

Все страны Глобального Юга могут подключиться к международному транспортному коридору Север-Юг, такое мнение выразил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Он напомнил, что данная транспортная система поможет связать порты северо-западной части России с Ираном и далее Персидским заливом, а также Индийским океаном.

Таким образом, уточнил Оверчук, Север-Юг в первую очередь выступает как маршрут для связи между РФ и ЕАЭС, а также странами Глобального Юга, передают "Известия".

"Поэтому потенциально все страны Глобального Юга могут быть задействованы в МТК Север-Юг"

– Оверчук

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