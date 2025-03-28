Вестник Кавказа

Оппозиция препятствует расследованию против мэра Стамбула – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уличил оппозицию и в частности лидера Народно-республиканской партии Озгюра Озеля в том, что они ставят препятствия на пути расследования уголовного дела в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Турецкая оппозиция не дает властям расследовать преступления арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития.

Глава государства подчеркнул, что политика – это пространство для конкуренции, а вот для вражды в ней нет места. Кроме того, обратил внимание он, в политике не должно быть также "уличного террора и вандализма".

Эрдоган обвинил оппозиционную НРП в том, что она стала действовать как маргинальная структура. Ее лидер Озгюр Озель, заявил турецкий президент, отнюдь не торопится помогать расследовать дело о коррупции. Напротив, оппозиционер пытается помешать расследованию и одновременно защитить преступные структуры, которые свили гнездо в Стамбуле.

Кроме того, президент констатировал, что оппозиция пыталась обратиться к Западу за поддержкой в "деле Имамоглу", но потерпела поражение.

Стоит отметить, что турецкий лидер также подал на Озеля в суд. Поводом для иска стали слова оппозиционера на съезде НРП, когда он назвал Эрдогана и его правительство "хунтой", которая захватила Турцию. Президент Турции намерен получить полмиллиона лир (примерно $13,1 тыс) за понесенный им моральный вред.

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