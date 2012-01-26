Вестник Кавказа

Азербайджан поминает жертв Агдабанского геноцида

Азербайджан поминает жертв Агдабанского геноцида
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ровно 33 года назад армянские вооруженные формирования, оккупировавшие Кельбаджарский район Азербайджана, устроили расправу над жителями села Агдабан – село было фактически стерто с лица земли.

В Азербайджане сегодня траурный день – в стране поминают жертв геноцида, устроенного 33 года назад армянской военщиной в азербайджанском селе Агдабан в Кельбаджарском районе.

Кровавую акцию оккупанты устроили в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года – в ходе расправы над жителями села Агдабан были сожжены все его 130 домов, а 779 мирных жителей подверглись нечеловеческим пыткам: были убиты 67 из них. Армянские экстремисты сожгли живьем 8 стариков в почтенном возрасте, двоих детей и семерых женщин. Были тяжело ранены 12 человек, а судьба еще двоих жителей села до сих пор не известна, передает Trend.

Село было фактически стерто с лица земли – оккупанты не пожалели ни людей, ни памятники истории, архитектуры и культуры, осквернив и уничтожив сельские мечеть и кладбище.

Первым правовую и политическую оценку действиям оккупантов дал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев: он назвал события в Агдабане величайшим преступлением против человечества.

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