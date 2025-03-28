Вестник Кавказа

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Гвоздики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкое посольство выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника Госпогранслужбы Азербайджана, который сегодня подорвался на мине в Джебраильском районе. Накануне при взрывах мин пострадали четыре человека, в том числе дети.

Соболезнования Азербайджану в связи с произошедшей сегодня гибелью сотрудника Государственной пограничной службы, получившего смертельные ранения при взрыве мины в Джебраиле, выразило посольство Турции. Соответствующее сообщение распространила дипмиссия.

"Разделяем скорбь семьи покойного. Выражаем соболезнования народу Азербайджана"

– посольство

Ранее сегодня утром стало известно о минном инциденте с летальным исходом, который произошел в Джебраильском районе Азербайджана. Военнослужащий Госпогранслужбы из Лянкяранского района, выполняя служебные обязанности, подорвался на мине. В результате он получил тяжелые ранения. Пограничнику оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Расследование трагедии ведут Военная прокуратура и ГПС.

Накануне утром в селе Галайчылар в Агдамском районе на мине подорвалась семья из трех человек: отец 1983 года рождения и двое его детей – дочь 2012 года рождения и сын 2014 года рождения. Все они были ранены и госпитализированы, при этом состояние мужчины оценивалось как тяжелое.

В тот же день, выполняя служебные обязанности в селе Мехдили Джебраильского района, на мине подорвался мужчина 1991 года рождения, в результате полученной при взрыве травмы ему пришлось ампутировать часть правой ноги. Раненый находится в удовлетворительном состоянии.

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