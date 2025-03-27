Вестник Кавказа

МИД Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи с минной угрозой

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало обращение к мировому сообществу, в котором призвало поддержать Баку в борьбе с минной угрозой и привлечь к ответственности Ереван за минирование, осуществленное преднамеренно.

Азербайджанский МИД распространил заявление, обращенное к международному сообществу, оно связано с очередным минным инцидентом, из-за которого получили травмы несовершеннолетние.

В ведомстве напомнили, что очередной взрыв мины прогремел сегодня, в результате него были ранены четверо граждан Азербайджана, причем среди них были и дети. В общей же сложности с начала войны 2020 года из-за минного загрязнения, совершенного армянской стороной, погибли или были ранены 392 человека.

В министерстве призвали мир признать, что противоминная деятельность должна производиться срочно, без отлагательств. Также в ведомстве призвали поддержать меры, которые принимает Баку для разминирования. Еще один важный призыв заключается в привлечении Еревана к ответственности: в МИД напомнили, что минирование армянская сторона совершала преднамеренно, в широких масштабах, подвергая при этом опасности жизни мирного населения, а также ставя препятствия на пути к послевоенному восстановлению.

Заявление в связи с сегодняшними взрывами распространила и омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

"Эта трагедия в очередной раз подчеркивает, что минная угроза в регионе сохраняется, а жизни мирных жителей находятся под постоянной угрозой"

– Сабина Алиева

Омбудсмен также напомнила, что с 2020 года жертвами армянских мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, стали или были ранены 392 человека.

Уполномоченный по правам человека пояснила, что минирование не просто угрожает жизням и здоровью мирных жителей, оно имеет также серьезные психологические и социальные последствия.

"Мины, установленные на азербайджанских территориях во время оккупации, представляют серьезную угрозу для обеспечения прочного мира в регионе. Международное сотрудничество и помощь крайне важны для устранения этой угрозы"

– Сабина Алиева

Омбудсмен заявила о необходимости серьезного отношения к гуманитарной ситуации в районах, земли в которых заминированы Арменией, также она указала на то, что РА должна быть привлечена к ответственности в рамках международного права.

"Преднамеренная установка мин приводит к грубым нарушениям прав человека и создает препятствия для восстановления мира и безопасности в регионе. Как омбудсмен, я призываю международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, поддержать усилия Азербайджана по разминированию и привлечь Армению к ответственности за преднамеренную и масштабную установку мин"

– Сабина Алиева

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