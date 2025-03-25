Вестник Кавказа

Мужчина и двое его детей подорвались на мине в Агдаме

Мужчина и двое его детей подорвались на мине в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Агдамского района и двое его детей получили ранения из-за взрыва мины. Сейчас все трое пострадавших находятся в медучреждении под наблюдением врачей.

В результате взрыва мины, произошедшего утром 6 апреля в селе Галайчылар в Агдамском районе, пострадали трое человек. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По их данным, на мине подорвались Сабухи Мамедов 1983 года рождения и двое его детей – Дениз Мамедова 2012 года рождения и Эльмар Мамедов 2014 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными ранениями.

Отец семейства находится в тяжелом состоянии. Ему назначена операция. Состояние детей врачи оценивают как стабильное.

Напомним, еще один минный инцидент случился сегодня утром в селе Мехдили в Джебраильском районе. Там пострадал мужчина 1991 года рождения.

Ранее на этой неделе в Азербайджане сообщили, что точность карт минных полей, которые предоставила Армения, составляет всего 25%. Всего с момента завершения Карабахской войны в республике удалось найти 56 тыс мин и свыше 120 тыс взрывоопасных предметов. В общей сложности очищено 180 тыс га территории.

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