Вестник Кавказа

В Грузию пытались ввезти больше 2 кг контрабандного золота

В Грузию пытались ввезти больше 2 кг контрабандного золота
© Фото: пресс-служба Минфина Грузии
Грузинские правоохранители на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" на границе Турции и Грузии пресекли крупную контрабанду золота – в страну пытались ввезти больше 2 килограммов ювелирных изделий из драгметалла.

Грузинским таможенникам и полицейским, несущим службу на таможенно-пропускном пункте (ТПП) "Сарпи" на границе Турции и Грузии, сегодня удалось задержать в общем-то привычную контрабанду, но в необычных масштабах – задержанный пытался провезти свыше 2 кг золотых украшений, сообщили в пресс-службе Минфина Грузии.

Контрабанда на таможне – событие обычное, однако в таких масштабах, а вес контрабандного товара 2,276 кг, все же случается редко – стоимость контрабандной "ювелирки" в Минфине оценили минимум в 350 тысяч лари (около $125 тыс), передает Sputnik Грузия.

Свой "золотой" груз задержанный конечно не задекларировал, чем грубо нарушил таможенные правила. Теперь ему предстоит расследование по факту нарушения правил грузинской таможни, и суд, который вправе назначить нарушителю от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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