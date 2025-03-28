Вестник Кавказа

Генпрокуратура Стамбула потребовала до 3 лет тюрьмы для протестующих

Генпрокуратура Стамбула потребовала до 3 лет тюрьмы для протестующих
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
139 человека могут получить до 3 лет заключения в тюрьме за участие в несанкционированных протестах в Стамбуле. Такое наказание потребовала Генпрокуратура.

Генпрокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение по делу об участии в несанкционированных протестах, охвативших город недавно. Обвинение требует до 3 лет тюрьмы для 139 фигурантов, сообщил турецкий телеканал A haber.

В обвинительном заключении указывается, что в период с 19 по 23 марта в Стамбуле были запрещены все массовые мероприятия. Сотрудники полиции не раз требовали от протестующих разойтись, однако те продолжали устраивать беспорядки и нападки на правоохранительные органы. В связи с этим в отношении них были приняты соразмерные меры, а подозреваемые были задержаны.

В материалах дела также содержатся доказательства правонарушений протестующих в виде видеозаписей. Ведомство подчеркивает, что часть участников акции действовала сообща, и просит назначить им наказание в виде заключения в тюрьме на срок от 6 месяцев до 3 лет по ряду статей, включая "нарушении закона о собраниях и демонстрациях" и "оскорбление президента".

Напомним, что массовые протесты в Стамбуле начали 19 марта, в день, когда был задержан оппозиционный мэр города Экрем Имамоглу. Массовые мероприятия также были запрещены в Анкаре и Измире.

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