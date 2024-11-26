Лучшим борцом греко-римского стиля в 2024 году признали представителя Армении

Международная федерация борьбы назвала лучшим атлетом прошлого года Артура Алексаняна. На последней Олимпиаде он стал обладателем серебряной награды.

Представитель Армении Артур Алексанян стал лучшим борцом греко-римского стиля по итогам 2024 года. Соответствующее решение принял Евросовет Всемирной федерации борьбы.

Лучшим наставником признан Армен Бабаларян, возглавляющий армянскую сборную по греко-римской борьбе.

Напомним, Алексанян – обладатель золотой медали Олимпиады 2014 года. На его счету четыре победы на чемпионатах мира и шесть на первенствах Европы. На последней летней Олимпиаде, прошедшей в прошлом году в столице Франции, он завоевал серебряную медаль.

На днях стало известно, что власти Армении намерены ежемесячно выплачивать деньги местным спортсменам для их подготовке к ОИ-2028.