Вестник Кавказа

Лучшим борцом греко-римского стиля в 2024 году признали представителя Армении

Лучшим борцом греко-римского стиля в 2024 году признали представителя Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международная федерация борьбы назвала лучшим атлетом прошлого года Артура Алексаняна. На последней Олимпиаде он стал обладателем серебряной награды.

Представитель Армении Артур Алексанян стал лучшим борцом греко-римского стиля по итогам 2024 года. Соответствующее решение принял Евросовет Всемирной федерации борьбы.

Лучшим наставником признан Армен Бабаларян, возглавляющий армянскую сборную по греко-римской борьбе.

Напомним, Алексанян – обладатель золотой медали Олимпиады 2014 года. На его счету четыре победы на чемпионатах мира и шесть на первенствах Европы. На последней летней Олимпиаде, прошедшей в прошлом году в столице Франции, он завоевал серебряную медаль.

На днях стало известно, что власти Армении намерены ежемесячно выплачивать деньги местным спортсменам для их подготовке к ОИ-2028.

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