Вестник Кавказа

Подготовку к Олимпиаде-2028 спортсмены из России могут пройти в США

Подготовку к Олимпиаде-2028 спортсмены из России могут пройти в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РФ создали программу подготовки отечественных атлетов к ОИ-2028. Они состоятся на территории Соединенных Штатов через три года.

Минспорта России завершило разработку программы подготовки спортсменов к следующей летней Олимпиаде. Об этом поведал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Выступая на российско-кубинской Межправкомиссии по сотрудничеству в торгово-экономической и научно-технической сферах, он обратил внимание на то, что указанная программа предполагает адаптацию организма атлетов к условиям проведения состязаний, сообщает РИА Новости.

"Было бы целесообразно использовать спортивную инфраструктуру на Кубе для заключительного этапа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года"

– российский вице-премьер

Напомним, следующую по счету летнюю Олимпиаду примет в 2028 году американский город Лос-Анджелес. На ней состоится дебют сразу нескольких новых видов спорта. Одним из них станет крикет, который вернется в олимпийскую программу спустя 128 лет.

Прошлая Олимпиада состоялась в Париже прошлым летом. В ней под нейтральным флагом приняли участие полтора десятка россиян. Они сумели завоевать одну серебряную медаль. Она досталась теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в женском парном разряде. Азербайджан и Грузия завоевали во Франции по семь наград разной пробы, Армения – четыре.

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