МОК впервые в истории возглавила женщина

Представительница Зимбабве стала первой в истории представительницей прекрасного пола, возглавившей МОК. До нее эту должность занимал Томас Бах.

В четверг, 20 марта, Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана новым главой МОК. Соответствующее решение было принято на состоявшейся в Греции 144-й сессии комитета.

Ковентри стала первой в истории женщиной, которая возглавила эту организацию.

После своего избрания она поблагодарила всех, кто поддержал ее кандидатуру.

"Это невероятная честь и ответственность, я буду работать на этом посту так, чтобы вы гордились мной. Спасибо от всего сердца, благодарю всех, это была невероятная гонка, и она сделает наше движение лучше. Мы объединимся и сделаем реальностью наши идеи"

– глава МОК

Напомним, Ковентри 41 год, она известная в прошлом пловчиха. В ее копилке две золотых олимпийских медали.