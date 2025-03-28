Баку напомнил миру о массовых убийствах азербайджанцев в Агдабане

МИД Азербайджана сообщил о 33-й годовщине Агдабанской трагедии в Кельбаджарском районе. В 1992 году село Агдабан было уничтожено армянскими оккупантами, жертвами этнической чистки стали 67 человек.

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своих страницах в социальных сетях публикации, посвященные 33-й годовщине Агдабанской трагедии.

"Прошло 33 года со дня Агдабанской резни - одного из самых страшных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев"

- МИД Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что в 1992 году азербайджанское село Агдабан в Кельбаджарском районе, состоящее из 130 домов, было полностью уничтожено армянскими формированиями.

Отмечается, что 779 мирных жителей сел подверглись пыткам. Жертвами данной трагедии стали 67 человек.

"С глубокой скорбью чтим светлую память жертв Агдабанской трагедии, которая стала ещё одним проявлением преступной политики Армении и ее пособников против азербайджанского народа"

- МИД Азербайджана