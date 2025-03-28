Вестник Кавказа

Баку напомнил миру о массовых убийствах азербайджанцев в Агдабане

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана сообщил о 33-й годовщине Агдабанской трагедии в Кельбаджарском районе. В 1992 году село Агдабан было уничтожено армянскими оккупантами, жертвами этнической чистки стали 67 человек.

Министерство иностранных дел Азербайджана разместило на своих страницах в социальных сетях публикации, посвященные 33-й годовщине Агдабанской трагедии.

"Прошло 33 года со дня Агдабанской резни - одного из самых страшных преступлений, совершенных Арменией против азербайджанцев"

- МИД Азербайджана

В ведомстве подчеркнули, что в 1992 году азербайджанское село Агдабан в Кельбаджарском районе, состоящее из 130 домов, было полностью уничтожено армянскими формированиями.

Отмечается, что 779 мирных жителей сел подверглись пыткам. Жертвами данной трагедии стали 67 человек.

"С глубокой скорбью чтим светлую память жертв Агдабанской трагедии, которая стала ещё одним проявлением преступной политики Армении и ее пособников против азербайджанского народа"

- МИД Азербайджана

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
890 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Азербайджана встретился с коллегой из ОАЭ

Глава МИД Азербайджана встретился с коллегой из ОАЭ

МИД Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи с минной угрозой

МИД Азербайджана обратился к мировому сообществу в связи с минной угрозой

МИД Азербайджана потребовал от Армении точные карты минных полей

МИД Азербайджана потребовал от Армении точные карты минных полей

Иорданская газета рассказала о минной проблеме Азербайджана

Иорданская газета рассказала о минной проблеме Азербайджана

Глава МИД Азербайджана направил поздравительное письмо Сергею Лаврову

Глава МИД Азербайджана направил поздравительное письмо Сергею Лаврову

Лавров поздравил Байрамова с 33-летием установления дипотношений между Россией и Азербайджаном

Лавров поздравил Байрамова с 33-летием установления дипотношений между Россией и Азербайджаном

Баку обвинил Ереван в передаче неточных карт минных полей

Баку обвинил Ереван в передаче неточных карт минных полей

Азербайджан и Черногория будут развивать партнерство в &quot;зеленой&quot; энергетике

Азербайджан и Черногория будут развивать партнерство в "зеленой" энергетике

Азербайджан требует от Франции отказаться от препятствующих миру действий

Азербайджан требует от Франции отказаться от препятствующих миру действий

Минный террор Армении продолжает угрожать Азербайджану – Баку

Минный террор Армении продолжает угрожать Азербайджану – Баку

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы