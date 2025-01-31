Вестник Кавказа

Протест под Ереваном парализовал главную трассу Армении

Протест под Ереваном парализовал главную трассу Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоялся протест жителей сел Прошян и Касах, находившихся под Ереваном, против повышения цен на проезд на общественном транспорте. Его участники перекрыли Аштаракское шоссе – одну из главных трасс Армении. Сейчас митингующие уже разошлись.

Жители прилегающих к Еревану сел Прошян и Касах, устроившие протест против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли одну из главных трасс Армении - Аштаракское шоссе, передал онлайн-ресурс 168.am, который вел прямую трансляцию с места событий.

Протест длится уже несколько дней. Ранее они встретились с представителями правительства, но те не выполнили требования по снижению стоимости проезда. На месте акции находилось больше число сотрудников полиции.

Сейчас протестующие уже разошлись и направились в Дом культуры, чтобы обсудить дальнейшие действия. Со слов одного из участников акции, завтра правительство Армении должно принять четверых протестующих, которые обоснуют требования и покажут местность с помощью GPS. Если и в этот раз власти откажутся от сотрудничества, то протесты возобновятся с большей силой.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
680 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Киноманы Еревана увидят лучшие российские фильмы

Киноманы Еревана увидят лучшие российские фильмы

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

Кавелашвили посетит Азербайджан и Армению

Жители Гюмри пошатнули позиции Пашиняна?

Жители Гюмри пошатнули позиции Пашиняна?

Возобновились авиаперевозки между Ереваном и Екатеринбургом

Возобновились авиаперевозки между Ереваном и Екатеринбургом

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Мэрию Еревана пожурили за вырубку деревьев

Кувейтская Jazeera Airways будет летать в Ереван

Кувейтская Jazeera Airways будет летать в Ереван

Самолеты армянской авиакомпании будут летать между Ереваном и Красноярском

Самолеты армянской авиакомпании будут летать между Ереваном и Красноярском

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня

Глава МИД Ирана направится в Армению сегодня

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы