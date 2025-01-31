Протест под Ереваном парализовал главную трассу Армении

Сегодня состоялся протест жителей сел Прошян и Касах, находившихся под Ереваном, против повышения цен на проезд на общественном транспорте. Его участники перекрыли Аштаракское шоссе – одну из главных трасс Армении. Сейчас митингующие уже разошлись.

Жители прилегающих к Еревану сел Прошян и Касах, устроившие протест против увеличения стоимости проезда в общественном транспорте, перекрыли одну из главных трасс Армении - Аштаракское шоссе, передал онлайн-ресурс 168.am, который вел прямую трансляцию с места событий.

Протест длится уже несколько дней. Ранее они встретились с представителями правительства, но те не выполнили требования по снижению стоимости проезда. На месте акции находилось больше число сотрудников полиции.

Сейчас протестующие уже разошлись и направились в Дом культуры, чтобы обсудить дальнейшие действия. Со слов одного из участников акции, завтра правительство Армении должно принять четверых протестующих, которые обоснуют требования и покажут местность с помощью GPS. Если и в этот раз власти откажутся от сотрудничества, то протесты возобновятся с большей силой.