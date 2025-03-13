Иностранные туристы выбирают российские электронные визы

Меньше чем за два года иностранные туристы из визовых стран, желающие посетить Россию, оформили миллион электронных виз для поездки в страну, а оформляют такие визы уже 78% иностранных туристов.

За небольшой промежуток времени – менее двух лет - система оформления электронных виз для иностранных граждан, введенная в России 1 августа 2023 года, завоевала огромную популярность у иностранных туристов, сообщили в МИД России.

"5 апреля единую электронную визу получил миллионный иностранец. Им стал гражданин Китая, намеревающийся посетить Российскую Федерацию с туристической целью"

- МИД России

Платформа для оформления единых электронных виз очень молода – она заработала в августе 2023 года для граждан 64 иностранных государств, но быстро завоевала популярность – сейчас визам всех других категорий ее предпочитают 78% иностранных туристов, передает "Интерфакс".

Результат говорит сам за себя – простота и удобство оформления такого разрешения на въезд в страну красноречиво свидетельствует о несомненном успехе проекта и большой востребованности единой электронной визы, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, российская электронная виза – не только туристический документ: он позволяет иностранному гражданину посетить Россию с гостевым или деловым визитом – к примеру, для участия в различных мероприятиях, действует он 60 суток со дня оформления и позволяет находиться на территории страны до 16 дней с момента въезда. Получить его совсем несложно – для этого достаточно подать заявление в электронной форме на специальном сайте МИД России.