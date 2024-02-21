"Азиатский шенген" могут запустить страны Центральной Азии

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что страны Центральной Азии могли бы разработать для иностранцев единую визу по типу шенгена.
Киргизия и Таджикистан договорились о границе, это означает, что все республики ЦА "окончательно урегулировали свои пограничные вопросы между собой", объявил киргизский лидер. Регион ЦА включает пять государств: Киргизию, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.
"Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств - единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе"
– Садыр Жапаров
Напомним, что также ведется работа над созданием "арабского шенгена", визы, которая откроет туристам страны Персидского залива.