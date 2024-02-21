"Азиатский шенген" могут запустить страны Центральной Азии

В Киргизии полагают, что странам Центральной Азии стоит ввести единую визу для визитеров из третьих стран. Идею "азиатского шенгена" озвучил Жапаров.

Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что страны Центральной Азии могли бы разработать для иностранцев единую визу по типу шенгена.

Киргизия и Таджикистан договорились о границе, это означает, что все республики ЦА "окончательно урегулировали свои пограничные вопросы между собой", объявил киргизский лидер. Регион ЦА включает пять государств: Киргизию, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан.

"Теперь страны Центральной Азии должны начать процесс введения безвизового режима между собой, а для гостей из других государств - единой визы, позволяющей свободно передвигаться по всем странам региона, аналогично шенгенской визе"

– Садыр Жапаров

Напомним, что также ведется работа над созданием "арабского шенгена", визы, которая откроет туристам страны Персидского залива.