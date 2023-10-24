Арабский "шенген" утроит турпоток Саудовской Аравии

Уже в 2024 году может быть запущен арабский "шенген" - единая виза для туристов, посещающих страны Персидского залива. В Саудовской Аравии ожидают увеличение турпотока с появлением новой визы.

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб рассказал о больших ожиданиях, связанных у стран Персидского залива с предстоящим введением арабского "шенгена".

По мнению министра, единая туристическая виза станет серьезным стимулом для туризма в регионе, позитивно скажется на туристическом секторе как Саудовской Аварии, так и всех стран залива.

Единая визовая система - часть туристической стратегии Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В рамках этой стратегии к 2030 году турпоток в регион планируется утроить, а туризм превратить в крупный сектор экономики с большими инвестициями.

Саудовская Аравия в ближайшие годы вложит в развитие туристических локаций - городов и достопримечательностей $800 млрд. Ежегодно страна рассчитывает принимать 27млн иностранцев.