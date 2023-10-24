Арабский "шенген" утроит турпоток Саудовской Аравии

Министр туризма Саудовской Аравии Ахмед Аль Хатиб рассказал о больших ожиданиях, связанных у стран Персидского залива с предстоящим введением арабского "шенгена".
По мнению министра, единая туристическая виза станет серьезным стимулом для туризма в регионе, позитивно скажется на туристическом секторе как Саудовской Аварии, так и всех стран залива.
Единая визовая система - часть туристической стратегии Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В рамках этой стратегии к 2030 году турпоток в регион планируется утроить, а туризм превратить в крупный сектор экономики с большими инвестициями.
Саудовская Аравия в ближайшие годы вложит в развитие туристических локаций - городов и достопримечательностей $800 млрд. Ежегодно страна рассчитывает принимать 27млн иностранцев.