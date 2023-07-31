Электронные визы в Россию заработают еще в трех странах

Опубликовано: 18:54, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Российские электронные визы стали доступны для граждан еще трех стран мира - Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы: они начнут работать уже завтра, 1 августа.

Власти РФ значительно упростили въезд в страну для туристов из еще трех стран - Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы, уже завтра, 1 августа, они смогут воспользоваться для этого электронной визой, сообщили в пресс-службе правительства.

"С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин"

- пресс-служба правительства России

Впрочем, назвать новый документ только туристическим было бы неправильно – также он позволяет иностранному гражданину посетить Россию с гостевым или деловым визитом – к примеру, для участия в различных мероприятиях, действует он 60 суток со дня оформления и позволяет находиться на территории страны до 16 дней с момента въезда, передает РИА Новости.

Получить электронную визу несложно – для этого достаточно подать заявление в электронной форме на специальном сайте МИД России, этим уже пользуются граждане 52 государств мира.