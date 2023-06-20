Куда поехать отдыхать в Африку без визы в 2023 году

Путешествие в любую из стран Африки - возможность познакомиться с новой культурой и традициями. Каждая страна на этом континенте имеет уникальную культуру. Поездка туда запомнится на всю жизнь, так что стоит выбрать себе направление по душе. Во все перечисленные в статье страны либо не нужно оформлять визу вовсе, либо это делается сразу при въезде.

Как говорил Пржевальский: “Мир прекрасен потому, что можно путешествовать”. Про то, что для поездки в Марокко, Тунисе и Египте не нужно оформлять визу, знает большинство путешественников, именно в эти африканские страны едут российские туристы ради пляжного и экскурсионного отдыха. Но этими тремя североафриканскими странами список достойных направлений в Африке не ограничивается.

Что интересного в Африке?

На Африканском континенте более 50 стран, но не все из них представляют интерес с точки зрения туризма. Именно в Африке появились первые люди и хотя определенные места, где сформировались первые люди современного типа, это все еще дискуссионный вопрос, так как археологи продолжают делать новые открытия, в том, что колыбель человечества находится в Африке, мнения ученых сходятся.

Понравится Африка и любителям потрясающих природных пейзажей, здесь не только джунгли и пустыни, но и горы, саванны, водопады и озера. Также многие направления в Африке подходят для пляжного отдыха. Главное - это изучить актуальную эпидемиологическую обстановку и сделать перед поездкой все необходимые прививки.

Страны Африки без оформления визы

ЮАР

Самая развитая страна Африки, ЮАР, особенно выделяется на фоне большей части африканских государств. Именно здесь находятся одни из лучших национальных парков Африке, например знаменитый национальный парк Крюгера. Южная Африка разнообразна и может похвастаться множеством невероятных достопримечательностей - от причудливого Кейптауна, расположившегося на берегу Атлантики, до Гарден-Рут с парками, заповедниками и пляжными курортами. К тому же в ЮАР нет недостатка в отелях и других вариантах размещения с любыми удобствами и инфраструктурой.

Намибия

При том, что Намибия - это одна из самых малонаселенных стран мира, перед путешественниками предстанут обширные открытые пространства пустыни Калахари, известной красными песками, и Атлантического побережья. А также скелеты затонувших кораблей, национальный парк Этоша, города-призраки (такие как Колманскоп) и многое другое.

В Намибии находится самый большой в мире упавший метеорит. Считается, что при падении 80 тысяч лет назад он весил около 90 тонн, но со временем он уменьшился на несколько десятков тонн. А в пустыне Намиб, от которой и получила свое название Намибия, произрастает поистине невероятное растение вельвичия, способное до 2000 лет. Оно даже изображено на государственном гербе страны.

Гражданам РФ для поездки в Намибию сроком до 90 дней визу оформлять не нужно, но загран должен действовать полгода после выезда из страны.

Ботсвана

Ботсвана уже давно пользуется популярностью у любителей роуд-трипов. В Ботсване проживает самая большая в мире популяция слонов, и в стране очень серьезно относятся к их сохранению. С другой стороны, Ботсвана также известна как одно из наиболее дорогих направлений в Африке. Туристов больше всего здесь интересует дельта реки Окаванго и заповедник Сентрал-Калахари - один из самых крупных в мире.

Виза не нужна российским туристам для поездки сроком до 90 дней, загран должен действовать еще полгода с момента выезда из Ботсваны.

Сейшельские острова

Далеко не все страны Африки находятся на континенте. Например, Сейшельские острова - это небольшое островное государство, расположенное недалеко от побережья Африки в Индийском океане. Этот тропический курорт привлекает посетителей со всего мира. Это также одна из самых безопасных стран Африки для посещения, а находиться на любом из пляжей на 115 островах (из которых правда только около 30 обитаемые) можно совершенно бесплатно, даже если это пляж другого отеля.

Без визы россиянам можно находиться на Сейшелах 30 дней.

Маврикий

В государство Маврикий входит не только одноименный остров, но и многие другие помельче. Кроме прекрасных пляжей с белым песком здесь можно посмотреть деревушку Шамарель с расположенными неподалеку водопадом и Семицветными песками, а также национальный парк Блэк-Ривер-Горджес, озеро Гран-Бассен, потухший вулкан Тру-о-Серф и водопад Тамарин.

За Маврикий соперничали многие европейские колониальные державы, но 55 лет назад остров обрел независимость, став вторым самым богатым государством Африки после Сейшел.

Без визы на острове, где обитала легендарная птица додо, российским туристам можно находиться до 60 дней.

Эсватини (до 2018 года - Свазиленд)

Эсватини - маленькое королевство, в которое приезжают немногие. Страна, где большая часть населения исповедует христианство, граничит с ЮАР.

Виза российским туристам не нужна для поездок сроком до 30 дней. Загранпаспорт должен действовать еще 6 месяцев после предполагаемой даты выезда.

Страны Африки, где можно оформить визу на границе:

Кения

Кения - одна из наиболее развитых стран Восточной Африки и популярное туристическое направление. Кения может похвастаться неплохой для региона инфраструктурой и одним из самых больших национальных парков этой части Африки - Масаи Мара, где можно наблюдать великую миграцию животных в Кению из Танзании и обратно.

Для въезда в Кению нужно оформить электронную визу онлайн на 90 дней - однократная виза стоит $51. Загранпаспорт должен действовать еще минимум 6 месяцев.

Танзания

Действие диснеевского “Короля Льва” происходило в Танзании, в национальном парке Серенгети. Как и Кения, Танзания - это очень гостеприимная страна с прекрасными национальными парками. Одна из жемчужин Танзании - это остров Занзибар - популярное пляжное направление.

В Танзанию визу на поездку сроком до 90 дней можно оформить на границе, но чтобы избежать очередей, можно оформить визу в посольстве, это займет около 2 дней и стоит также $50. За $70 можно срочно получить экспресс визу за 1 день.

Руанда

Руанда в последние годы демонстрирует неплохой экономический рост, и считается безопасной для посещения страной, несмотря на печальную историю, но это и недешевое в данный момент направление. Здесь можно увидеть парк вулканов, национальные парки, а вместо моря здесь озеро Киву.

Для поездок сроком до 30 дней российским туристам оформляют визу на границе за $30. Кроме того, загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев после предполагаемого выезда из Руанды.

Замбия

На юге Замбии, у границы с Зимбабве, туристы смотрят на самый широкий в мире водопад - Викторию. Неподалеку находится и старейший колониальный город Замбии Ливингстон, на улицах которого можно увидеть зебр, антилоп и даже слонов.

Для поездки в Замбию до 30 дней российским туристам нужна виза, ее можно оформить в том числе и по прибытию в страну. Такая однократная виза стоит 50 $, но есть виза только на сутки (20 $). Также есть общая виза с Зимбабве KAZA стоимостью также 50$.